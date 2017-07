'Ronaldo neemt definitieve beslissing over transfer'

Superster Cristiano Ronaldo van Real Madrid zorgde een paar weken geleden voor behoorlijk wat ophef door zijn kont tegen de kribbe te gooien in de Spaanse hoofdstad. De Portugees wilde vertrekken uit het Estadio Santiago Bernabéu en snel een beetje. Daar is Ronaldo nu op teruggekomen.



Volgens het medium AS heeft de Portugees na het toernooi om de Confederations Cup in Rusland een tijdje overlegd met zijn naasten over het te volgen pad. Ook heeft Ronaldo gesproken met de beleidsbepalers van Real Madrid, die hem vertelden dat hij hoe dan ook de belangrijkste speler zou blijven als hij voor een langer verblijf in Madrid koos. En dat laatste heeft Ronaldo nu gedaan: ook volgend seizoen is hij te bewonderen in de Primera División.



Ronaldo moet zich binnenkort in de rechtbank verdedigen tegen aantijgingen rond belastingontduiking, maar daarin wordt hij gesteund door zijn werkgever. De aanvaller heeft geen zin meer in een transfer, dus ploegen als Paris Saint-Germain en Manchester United (dat al afgehaakt was) weten waar ze aan toe zijn. Ook Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de ster, is op de hoogte van zijn beslissing.