'Spurs-transfer Veltman opeens onder druk'

De multifunctionele verdediger van Ajax Joël Veltman wordt al een tijdje gelinkt aan het Engelse Tottenham Hotspur. Volgens de Daily Mirror is het echter helemaal niet zo zeker dat de Spurs wel een bod op de Nederlander uit gaan brengen. Serge Aurier zou namelijk de eerste optie zijn.



De desbetreffende verdediger kwam een aantal keer negatief in het nieuws bij zijn club Paris Saint-Germain, onder meer toen hij zijn toenmalige trainer Laurent Blanc uitschold via social media en ook maar weinig lovend was over Zlatan Ibrahimovic, die toen nog in Parijs actief was. De Ivoriaan zou mogen vertrekken bij de steenrijke Parijzenaars en naar verluidt is Tottenham zijn eerste keuze.



Veltman liet eerder weten: "Vincent Janssen grapte al wel dat we teamgenoten gaan worden, maar momenteel is er niets concreet. Na mijn vakantie zal er duidelijkheid komen, maar de prikkel om een stap te maken is nu wel groter dan voorheen. De aanbieding is een mooi signaal van Ajax, ze willen dat ik blijf, maar het is nu misschien wel een mooi moment om elders te kijken. Maar dan moet ook wel de juiste club voorbij komen, vooralsnog is er niets concreet. Ik wacht wel af en heb geen haast."