'Lazio ziet De Vrij-interesse toenemen en hakt knoop door'

Oranje-international Stefan de Vrij blijft mogelijk toch gewoon in Rome. Een vertrek bij SS Lazio leek aanstaande, maar zijn huidige werkgever heeft besloten om toch te gaan praten over contractverlenging.



De oud-Feyenoorder ligt bij de Romeinen nog vast tot medio 2018. Het is gebruikelijk om ruim een jaar van te voren te gaan praten over verlenging en daaromtrent bleef het lang stil vanuit de clubleiding. Getuige de toenemende belangstelling leek een vertrek dan ook aanstaande.



Clubs als Chelsea, Liverpool Manchester United, Internazionale, AC Milan en Valencia zouden hem allemaal in de gaten houden. Volgens Corriere dello Sport wil SS Lazio geïnteresseerde clubs afschrikken door zijn verbintenis alsnog te verlengen.



Een nieuw contract zet niet automatisch een streep door een transfer. Lazio zou een bedrag van dertig miljoen euro in zijn contract willen opnemen als gelimiteerde transfersom.