'Eredivisie-transfer is opeens weer optie voor Larsson'

De Zweedse buitenspeler Sam Larsson meldde zich onlangs ziek bij zijn werkgever sc Heerenveen voor het trainingskamp en lijkt wel op weg te zijn naar een transfer. Celta de Vigo is concreet voor de vleugelspits, maar ook een Eredivisie-overstap behoort nog tot de mogelijkheden. Feyenoord is nog altijd in de markt voor de international.



Volgens Voetbal International geldt Larsson in Rotterdam als alternatief voor Steven Berghuis. Het is algemeen bekend dat technisch manager Martin van Geel graag aan de slag wil met de Nederlander, maar zijn werkgever Watford vraagt wel heel veel geld. Komt de buitenspeler niet naar De Kuip, dan is Larsson de volgende naam op het verlanglijstje.



Dat laatste is ietwat opvallend te noemen, omdat de Friezen ook bepaald niet weinig vragen voor hun smaakmaker. Naar verluidt moet Larsson minimaal 8 miljoen euro kosten en wil Heerenveen niet afwijken van deze vraagprijs. Besluiten ze bij Feyenoord om niet veel geld te betalen voor Berghuis, dan moet er dus mogelijk veel geld betaald worden voor Larsson.