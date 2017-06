'Overgang Ronaldo leidt tot spraakmakende transfer Zlatan'

Cristiano Ronaldo lijkt onherroepelijke gekozen te hebben voor een transfer in de zomerse transferperiode. Onder meer de beschuldiging van de belasting dat hij nog geld moet betalen, zou de Portugese sterspeler hebben doen besluiten binnenkort te vertrekken bij Real Madrid.



De Madrilenen moeten dan ook op zoek naar een opvolger en mogelijk gaat dat wel een heel bijzondere naam worden. Diario Gol weet namelijk te melden dat Real Madrid in de markt is voor niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits is transfervrij en zou ideaal één seizoen aan de slag kunnen gaan in Madrid, waarna een seizoen later Kylian Mbappé hem kan verlossen.



Het medium weet zelfs te melden dat Zlatan is aangeboden bij Real Madrid. Het is nu afwachten of de transfercarrousel ook echt in gang gezet gaat worden.