Veel lege stoelen in uitverkochte ArenA: "Het blijft schandalig"

Het is een rare gewaarwording tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam. De Johan Cruijff ArenA zou uitverkocht moeten zijn, maar ondertussen zijn er nog best wat stoeltjes leeg terwijl de wedstrijd al even bezig is. Op Twitter klaagt men dan ook.





Laatkomers zijn ook binnen. Toch zien we letters A-J-A-X nog steeds vrij goed. Toch gek, in een uitverkocht huis. #ajaspa — Ajax Life (@ajaxlife) 14 oktober 2017

Zit heel Mokum nog aan de snijbonen met gehaktbal, arena’s theaterpubliek laat de helft van de stoeltjes onbezet. #ajaspa #ajaSPA — mark beumer (@marksarrows) 14 oktober 2017

Ik zie weer een hoop lege stoeltjes... Die opkomstplicht voor Zuid 1 kan misschien maar beter voor heel de ArenA gaan gelden denk... #ajaspa — Lis (@Frissszle) 14 oktober 2017