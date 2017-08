Officieel: City verbreekt moeizame relatie met transfer

Samir Nasri vervolgt zijn voetballoopbaan in de Turkse Süper Lig. De Franse middenvelder (30) verruilt Manchester City per direct voor Antalyaspor, waar hij een tweejarig contract ondertekende.



Nasri viel buiten boord in Manchester. Afgelopen seizoen werd de middenvelder al uitgeleend aan het Spaanse Sevilla, waar hij na een prima start evenmin imponeerde getuige het eindresultaat van twee doelpunten en drie assists. Nu komt er dus definitief een eind aan de jarenlange samenwerking met City.



Nasri speelde zes jaar voor City, nadat hij eerder voor Olympique Marseille en Arsenal speelde. Bij Antalyaspor treft de 41-voudig international in Samuel Eto'o, Sandro, Jérémy Ménez en Johan Djourou een aantal bekende namen.