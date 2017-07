Willems klaar voor transfer: "Het is een beetje routine"

Jetro Willems heeft niet het beste seizoen uit zijn carrière achter de rug. Verre van zelfs, maar de linksback van PSV hoopt deze zomer desalniettemin een mooie volgende stap te maken.



"Als de kans daar is en ik weg kan gaan, ga ik weg", beaamt Willems in gesprek met FOX Sports. "Maar het is niet dat ik sta te popelen om te vertrekken. Of het gaat gebeuren? Ik denk het wel. Het is voor mij belangrijk om op trainingen en in wedstrijden iets extra's te geven, naar wat ik kan natuurlijk."



Willems zegt niet voor 'een zes' te willen spelen. Toch blijft hij er kalm onder. "Maar ik ben wel benieuwd. Het is mijn zevende seizoen bij PSV. Het is een beetje routine. Je kent de club, iedereen. Toen ik zeven jaar geleden van Sparta kwam, was alles nieuw. Nieuwe club, omgeving, mensen. Mijn focus ligt nu wel hier."



De linksback heeft ook geleerd van het afgelopen seizoen. "Vorig seizoen heb ik gezien dat ik dat moeilijk vond. Het zijn geen excuses, maar misschien lag het ook daaraan."