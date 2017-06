PSV houdt rekening met transfer verdediger

De Eredivisie-topclub PSV heeft zich verzekerd van de diensten van vleugelspits Hirving Lozano. Daar staat dan weer tegenover dat Héctor Moreno inmiddels van het Italiaanse AS Roma is. Hoogstwaarschijnlijk krijgen de Eindhovenaren nog wel te maken met een aantal vertrekkers, zo geeft technisch directeur Marcel Brands toe.



Bij PSV TV zegt de beleidsbepaler dat hij er nog steeds van uitgaat dat verdediger Jetro Willems het hazenpad kiest. "Misschien zit er ook nog iets aan te komen met Jetro. Daar zullen we ons ook op moeten voorbereiden." Eerder werd de back vooral gelinkt aan Franse clubs: AS Monaco en Olympique Lyon werden in het recente verleden in verband gebracht met Willems.



Zelf wil PSV ook nog wel wat gaan doen op de transfermarkt. Zo hopen de Eindhovenaren nog altijd dat er iets mogelijk is met betrekking tot Marco van Ginkel van Chelsea. "We maken er geen geheim van dat we Marco er graag bij houden op het middenveld." De verdediging heeft met het vertrek van Moreno natuurlijk een flinke knauw gekregen. "Ook kijken we achterin of er nog iets mogelijk is. Jordy de Wijs keert terug van Excelsior."