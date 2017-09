Neymar krijgt zegen voor transfer omwille van Messi

Neymar verbaasde deze zomer vriend en vijand oor FC Barcelona te verruilen voor Paris Saint-Germain. De recordtransfer van 222 miljoen euro maakte veel verbazing los, maar zijn iconische landgenoot Pelé vindt dat niet terecht.



"Ik denk dat het een mooie kans voor hem is, want nu kan hij echt laten zien waartoe hij in staat is", zo laat de meervoudig wereldkampioen met Brazilië weten aan de Spaanse sportkrant Marca. "Maar het is ook risicovol, want hij draagt een zware verantwoordelijkheid."



Pelé vervolgt: "Op dit moment is Neymar de beste voetballer van Brazilië. Ik denk dat deze transfer goed voor hem, want bij FC Barcelona had hij zware concurrentie van Messi." In zijn ogen gaat Neymar uiteindelijk de Gouden Bal winnen.