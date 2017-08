Ajax-transfer wordt bevestigd: "Dat gaat nou eenmaal zo"

Ajax kan Dennis Johnsen definitief gaan verwelkomen. De transfer van de jonge Noor naar Amsterdam leek al beklonken en is nu nog eens bevestigd door sc Heerenveen trainer Jurgen Streppel.



"Voor veel geld", zei Streppel bij FOX Sports. "Dat is nou eenmaal zo als je in Nederland werkt. Of dat nou bij Ajax of bij Heerenveen is, dan gaan de betere spelers weg. Hij is er vandaag niet bij. We gaan het met Martin Ödegaard en Arber Zeneli op de flanken doen."



Er is onduidelijkheid over de transfersom, die mogelijk een stuk hoger ligt dan de aangegeven twee miljoen euro. Daarover zei Streppel: "Gelukkig heb ik geen idee hoeveel dat is. Het maakt me ook niet zoveel uit."