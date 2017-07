Klaassen over transfer: dat heeft me erg geholpen

Middenvelder Davy Klaassen zien we niet meer terug in het shirt van Ajax: hij speelt de aankomende seizoenen op Goodison Park voor het Engelse Everton. De oud-aanvoerder van de Amsterdammers is nu al een tijdje aanwezig in Liverpool en daar heeft hij veel aan de aanwezigheid van de Nederlanders van de Toffees.



Ronald Koeman is trainer bij Everton en hij wordt geassisteerd door zijn broer Erwin. Bovendien beschikken de Toffees ook over keeper Maarten Stekelenburg. Op de officiële website van de ploeg uit Liverpool zegt Klaassen: "Ik heb met Maarten gesproken en hij heeft me een hoop advies gegeven over hoe alles hier werkt. Dat heeft me erg geholpen. Dat er veel Nederlanders in de technische staf zitten is eveneens een groot pluspunt. Dat maakt het makkelijker om te communiceren."



Everton vindt het belangrijk dat Klaassen zich goed aanpast. "Ik heb met de manager gesproken over hoe ik me voel, hoe ik me aanpas. Dat soort dingen. Ik voel me erg welkom hier. Het leven hier lijkt heel erg op Nederland. Ik woon momenteel in hotel en ben voor een huis aan het kijken."