'Sensationele transfer voor Zlatan naar Spanje op komst'

Atletico Madrid mag deze zomer geen transfers doen als gevolg van een sanctie door de FIFA, maar dat weerhoudt de Spaanse topclub er niet van om enkele ambitieuze plannetjes te koesteren. Zo zou Diego Simeone volgend seizoen op een opmerkelijk spitsenduo mikken.



Dat Atletico Madrid Diego Costa wil terughalen en dat de spits van Chelsea zelf een terugkeer ook wel ziet zitten, is al lang geen geheim meer. Maar nu zou Atletico op een wel heel opvallende partner voor de Spanjaard mikken.



Volgens Sport wil Atletico immers ook Zlatan Ibrahimovic een contract voorschotelen. In zeker zin zijn Zlatan en Atleti een match made in heaven: Atletico mag voor januari geen spelers aantrekken, terwijl de Zweed pas tegen Nieuwjaar weer fit zou zijn nadat hij met Manchester United tegen Anderlecht een zware knieblessure opliep. En zo zou een bijzonder koppel in de maak kunnen zijn...

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.