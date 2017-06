Ajacied Dijks: ik heb naam gemaakt in Engeland

Vleugelverdediger Mitchell Dijks speelde het afgelopen jaar op huurbasis voor Norwich City in de Championship en dat ging best goed. De ploeg wist echter niet te promoveren en zag af van de aankoopoptie op de Nederlander. Nu is hij terug bij Ajax, maar Birmingham City is wel geïnteresseerd.



In gesprek met Voetbal International zegt Dijks over Norwich: "Als we de Premier League hadden gehaald, was ik zeker gebleven, maar sportief was het nu ook voor mij een moment om verder te kijken. Ik heb in Engeland naam kunnen maken en merk dat ook uit de interesse. Het voetbal daar past bij mijn spel en mijn lichaam. Ik word niet telkens afgefloten als ik mijn fysieke kwaliteiten gebruik, dat is een groot voordeel."



De Ajacied weet nog niet waar zijn toekomst ligt. "Er spelen wel wat dingen op de achtergrond. Ik wacht wel af, maar ben klaar en topfit om scherp van start te gaan. Ik maak er geen geheim van dat de Engelse competitie me trekt, van beide kanten was het een top halfjaar in Norwich."