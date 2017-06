'Ajax mondeling akkoord met Keizer over meerjarig contract'

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Marcel Keizer. Dat meldt de de Telegraaf. De oefenmeester, die afgelopen seizoen aan het roer stond bij Jong Ajax, tekent naar verluidt een contract voor twee seizoenen.



De clubleiding heeft in het contract een eenzijdige optie voor nog een derde seizoen bedongen. Keizer was eerder actief als hoofdtrainer bij Telstar, FC Emmen en SC Cambuur. Met de laatstgenoemde club degradeerde hij in het afgelopen jaar uit de Eredivisie.





