Officieel: Heracles-back maakt 'ongelofelijke transfer'

Heracles-verdediger Robin Gosens verruilt de Eredivisie voor de Italiaanse Serie A. Heracles en Atalanta Bergamo zijn het eens geworden over de transfer van de verdediger, wiens contract in Almelo nog een jaar doorliep. De 22-jarige Gosens verbindt zich voor drie jaar aan de nummer vier van Italië, met een optie voor nog twee seizoenen.



"Voor mij is dit een ongelofelijke transfer", aldus Gosens op de website van Heracles. "Ik ga naar de nummer vier in een topcompetitie als de Serie A en speel dus komend jaar in de Europa League. Ik heb twee prachtige jaren gehad bij Heracles Almelo. De club heeft mij de kans gegeven om me door te ontwikkelen, daar ben ik ze enorm dankbaar voor. Ik zal de mensen in Almelo zeker gaan missen, maar blijf de club vanuit Bergamo op de voet volgen."



Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma: "Wij gunnen Robin deze mooie overstap van harte. Hij heeft zich de afgelopen twee seizoen uitstekend gemanifesteerd, als voetballer en als mens. We zijn er ook best een beetje trots op dat we nu een speler afleveren aan de nummer vier van een Europese topcompetitie."