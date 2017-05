'Lens wil flink miljoenensalaris verdienen'

De Nederlandse aanvaller Jeremain Lens is op zoek naar een nieuwe club. Dit seizoen speelt hij op huurbasis voor het Turkse Fenerbahçe, maar eigenlijk is hij eigendom van het Engelse Sunderland. Dat wil hem verhandelen en naar verluidt vragen de Black Cats momenteel zo'n vijf miljoen euro voor de diensten van de buitenspeler.



Eerder bedroeg de vraagprijs van de Engelsen nog zes miljoen euro. Voor Feyenoord lijkt het een goede zaak dat Sunderland zijn vraagprijs naar beneden geschroefd heeft, ware het niet dat de Turkse media denken te weten wat Lens zelf ongeveer wil verdienen: een salaris dat gewoonweg onbetaalbaar is voor de Rotterdammers.



De zaakwaarnemer van Lens heeft onlangs een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van Besiktas, dat ook graag in zee wil met de oud-speler van onder meer AZ en PSV. Het medium Gamaspor weet dat de Oranje-international vraagt om een jaarsalaris van ongeveer vier miljoen euro per jaar. En bovendien wil hij eigenlijk alleen een vierjarig contract binnenslepen. Een club als Feyenoord gaat een dergelijk loon natuurlijk nooit overmaken op de rekening van Lens, daar kunnen de Rotterdammers vier andere topverdieners van betalen.