Van Wolfswinkel reageert: Ziet hij Feyenoord-transfer zitten?

Hij bezorgde Vitesse vorige week met twee doelpunten in de finale tegen AZ de KNVB Beker, al snel daarna werd gesuggereerd dat hij de 'ideale tweede spits voor Feyenoord' achter Nicolai Jorgensen zou zijn. Maar ziet Ricky van Wolfswinkel dit wel zitten?



"Ik zie mezelf niet als tweede spits, bij welke club dan ook. Feyenoord zou een club kunnen zijn die zo’n tweede spits wil, maar dat is voor mij geen optie. Ik wil spelen en als ik speel, weet ik hoe belangrijk ik kan zijn", reageert Van Wolfswinkel in gesprek met FOX Sports.



De 28-jarige goalgetter benadrukt dat hij gelukkig is bij Vitesse, waarmee hij volgend seizoen de Europa League in kan gaan. "Of er dus definitief een streep kan door Feyenoord? Ik wil eerste spits zijn."