Steunpilaar Vormer denkt aan (top)transfer

Stefano Denswil, Björn Engels, José Izquirdo en Lior Refaelov worden gelinkt aan een vertrek bij Club Brugge. Een andere sterkhouder zal normaal gezien blijven, maar toch is er altijd een kans dat hij vertrekt.



Ruud Vormer is misschien wel de beste speler van Club Brugge dit seizoen. De Nederlandse middenvelder is gelukkig bij Club en praatte in L'Avenir over zijn toekomst.



"Ik heb nog altijd veel ambitie, zeer zeker. Ik heb geen bepaalde droom, want ik wil niet te ver vooruit kijken, maar als er een club met een mooi project komt, dan kunnen we altijd praten over een transfer. Maar op dit moment ben ik zeer gelukkig in Brugge, waar ik altijd speel en de beker en de titel won en ook al in de Champions League speelde", aldus de voormalig speler van Roda JC en Feyenoord.