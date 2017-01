Zaakwaarnemer bevestigt: "Wel degelijk interesse van Ajax in Braziliaanse aanvaller"

Bij Ajax staan diverse spelers op de verlanglijst van Marc Overmars en aanvaller Everton Felipe zou ook op deze lijst staan. De Amsterdamse club ontkent nog de concrete interesse in de Braziliaan van Sport Recife. Zaakwaarnemersbureau AllemanhaBrasil weerspreekt dat echter.



"Ajax is geïnteresseerd, jazeker", vertelt één van de werknemers aan Ajax Showtime. "Maar Everton Felipe kost tien miljoen euro. Ik ben er niet helemaal zeker van of Ajax dat voor hem zou willen betalen."



De reactie van het bureau zou aangeven dat de huidige nummer twee van de Eredivisie wel degelijk bezig is met de komst van Felipe. Eerder zou de club hebben aangegeven dat de aanvaller uitgebreid bestudeerd was, maar dat de interesse nog niet concreet was.