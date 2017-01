'Zaakwaarnemer PSV'er gespot in Istanbul voor transfer'

De Eredivisie-topclub PSV deed onlangs al succesvol zaken omtrent Marco van Ginkel, die de ploeg uit Eindhoven het aankomende half jaar komt versterken. Hoogstwaarschijnlijk krijgt PSV binnenkort ook te maken met een uitgaande transfer, want buitenspeler Luciano Narsingh is op weg naar de uitgang. Swansea City wordt vaak genoemd, maar nu is de zaakwaarnemer van de vleugelspits gespot in Istanbul.



De Turkse media stellen dat de desbetreffende spelersmakelaar in de Turkse hoofdstad is voor onderhandelingen met Galatasaray, de werkgever van de kleine Oranje-middenvelder Wesley Sneijder. Mogelijk krijgen we binnen korte tijd dus te maken met een heuse verrassing, want eerder leek het er nog op dat de desbetreffende voetballer naar de Engelse Premier League zou vertrekken.



Swansea City wordt echter in verband gebracht met meerdere spelers, waaronder bijvoorbeeld de flankspeler van FC Groningen Albert Rusnák. Cim Bom zou dus een soort van reddingsboei kunnen vormen voor Narsingh, mocht er een streep gezet kunnen worden door zijn overstap naar Engeland.