Officieel: 'Gunner' maakt transfer naar Liverpool

Arsenal en Liverpool hebben officieel overeenstemming bereikt omtrent de transfer van Alex Oxlade-Chamberlain. De 'Gunner' verhuist per direct naar Anfield.



Oxlade-Chamberlain reageert via de clubwebsite: "Ik ben nu op pad met Engeland, maar het maakt me trots dat ik heb getekend voor Liverpool en wil iedereen hier bij de FA bedanken voor de hulp zoals het gebruik van de faciliteiten."



De 24-jarige Engelsman vervolgt: "Op dit moment ga ik er verder niet veel over zeggen. Ik richt me nu op Engeland en er komen twee belangrijke wedstrijden aan, dus daar focus ik me op. Maar ik kan niet wachten op mijn entree op Melwood (trainingscomplex Liverpool, red.)."



Oxlade-Chamberlain kwam in zes jaar bij Arsenal tot 132 competitieduels.