'Heerenveen vangt enkele miljoenen voor transfer'

Joost van Aken lijkt sc Heerenveen vlak voor de transferdeadline te verruilen voor Sheffield Wednesday. In Engeland zou de centrale verdediger een meerjarig contract kunnen tekenen.



Heerenveen ontvangt voor Van Aken minder dan voor zijn oud-collega Jeremiah St. Juste, die zich onlangs aan landkampioen Feyenoord verbond. De NOS noemt een transfersom van ongeveer twee miljoen euro. Sheffield Wednesday speelt in het Championship en deed afgelopen seizoen mee in de play-offs om promotie naar de Premier League.



Een eventueel vertrek van Van Aken dwingt sc Heerenveen om zelf ook de transfermarkt op te gaan. De naam van Willem II-aanvoerder Jordens Peters is opnieuw genoemd door fansite FeanOnline, al is dat ook al tegengesproken. Een jaar geleden ketste deze transfer nog af na een wekenlange soap.





Gerry Hamstra bevestigt dat de clubs er in grote lijnen uit zijn. #joostvanAken #SCHeerenveen #SheffieldWednesdayFC — arjen de boer (@arjendeboer12) August 28, 2017