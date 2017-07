'Feyenoorder dient waarschijnlijk transferverzoek in'

Feyenoord beschikt over een aantal spelers die absoluut niet meer mogen vertrekken, waaronder Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen. Een paar andere Feyenoorders mogen echter wel weg, zoals Renato Tapia en Marko Vejinovic. Michiel Kramer zweeft een beetje tussen deze groepen in, maar wil zelf eigenlijk wel vertrekken.



Voetbal International schrijft over de situatie van de spits: "Kramer schikt zich in zijn rol, maar met moeite. Hij kijkt ook om zich heen. Mocht zich voor hem een financieel interessante club melden, zal hij waarschijnlijk een transferverzoek indienen. Kramer wil weer spelen. Deze situatie zorgt ervoor dat Feyenoord zich ook verder oriënteert."



Het is algemeen beken dat de Rotterdamse landskampioen graag aan de slag wil gaan met Robin van Persie. De Nederlander staat echter nog een seizoen onder contract in Istanbul bij Fenerbahçe en dat levert moeilijkheden op. Komt de Oranje-topscorer aller tijden naar De Kuip, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk pas aan het einde van de maand augustus zijn. Kramer werd op zijn beurt gelinkt aan Vitesse, maar de Arnhemmers hebben zich verzekerd van Tim Matavz.