'Toch binnenlandse transfer voor oud-Ajacied Anita'

Vurnon Anita blijft mogelijk op de Britse velden actief na zijn transfervrije afscheid van Newcastle United. De oud-Ajacied zou concreet in beeld zijn bij Rangers FC uit Schotland.



De 28-jarige Anita speelde na zijn vertrek bij Ajax vijf jaar voor het Engelse Newcastle United, dat na de terugkeer naar de Premier League geen nieuw contract aanbood. De verdediger annex middenvelder hoeft desondanks niet te vrezen voor een clubloze status. Het Schotse Rangers FC zou hem dus aan boord willen halen.



Chronicle Live meldt dat manager Pedro Caixinha onder de indruk is van Anita. Rangers wil komend seizoen weer concurreren met aartsrivaal Celtic en is druk bezig met een kwaliteitsinjectie. Al acht andere speler zijn gecontracteerd, waaronder vier Portugezen.



Update 16:24 uur

Nadat zijn contract bij Newcastle United afliep, leek oud-Ajacied Vurnon Anita te gaan verhuizen naar Glasgow. Nu meldt de Engelse media echter dat hij op het punt staat om te tekenen bij Leeds United. Daarmee zou de allrounder dus actief blijven in de Championship. De gesprekken zijn reeds geopend, zo schrijven diverse bronnen in Groot-Brittannië.





Leeds United are in talks with former Newcastle United midfielder Vurnon Anita. pic.twitter.com/qjZ4SZt4VR — Transfer Centre Live (@TransferCentreL) 6 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.