'Douglas Costa verrast met sensationele transfer'

De Braziliaanse vleugelspits Douglas Costa gaat in de transferzomer vertrekken bij Bayern München. De buitenspeler was in het afgelopen seizoen niet altijd basisspeler in Beieren en daar heeft hij nu genoeg van. De international van het nationale elftal van Brazilië is echter niet meer op weg naar Juventus.



De Oude Dame heeft een hele tijd onderhandeld met de beleidsbepalers in de Allianz Arena, maar de partijen konden niet tot een akkoord komen. Volgens het medium BILD is een transfer naar Turijn en de Serie A daardoor van de baan. Er zouden opeens twee andere frontrunners zijn in de strijd om de handtekening van de technisch begaafde aanvaller.



Costa moet ongeveer 50 miljoen euro kosten en Juventus wilde dit bedrag niet ophoesten. Twee andere ploegen zouden zich nu echter gemeld hebben voor de vleugelspits. Bij BILD, dat doorgaans behoorlijk betrouwbaar is, denken ze dat Manchester City de beste papieren heeft om aan de slag te gaan met Costa, hoewel ook Manchester United concreet is voor zijn diensten. Vooral een transfer naar Old Trafford zou opvallend zijn, omdat de Red Devils al beschikken over een veelvoud aan buitenspelers, zoals Marcus Rashford en Anthony Martial.