Geeft Lukaku in dit filmpje een subtiele transfer-hint?

Het is misschien wel dé hamvraag van deze transferperiode: "Waar gaat Romelu Lukaku volgend seizoen spelen?". De topspits van Everton houdt zijn lippen stijf op elkaar, maar hints geven, daar is hij wel goed in...



De laatste tijd leek het er alle schijn naar te hebben dat Lukaku voor zijn droomclub Chelsea zou kiezen, maar ook Manchester United blijft halsstarrig op de geruchtenmolen draaien. Onlangs was Lukaku nog te zien tijdens een voetbalwedstrijdje in de buurt van Old Trafford en ook zondag leek hij opnieuw tip weg te geven.



Zo postte hij op Instagram onder mijn verhaal een filmpje. Daarop danst hij samen met een vriend, die - toevallig of niet - een shirtje van Manchester United draagt. Geeft Lukaku hiermee een hint weg of probeert hij ons gewoon op het verkeerde spoor te zetten?