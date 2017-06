FC Barcelona-ster Neymar komt met zeer verdrietig nieuws

FC Barcelona-sterspeler Neymar koesterde al jarenlang een relatie met zijn beeldschone jeugdliefde Bruna Marquezine, maar sinds gisteren zijn de twee uit elkaar gegaan.



Dat treurige nieuws vertelt de Braziliaan aan aanwezige media tijdens een persmoment in Sao Paulo. Neymar (25) benadrukt wel dat hij 'goede vrienden blijft' met de actrice. "Ik praat niet graag over persoonlijke dingen, maar, ja, Bruna en ik zijn uit elkaar."



"Dat is de beslissing die we hebben genomen. Hij kwam van twee kanten. Bruna is een vrouw die ik bewonder en ik hoop dat ze gelukkig zal blijven. Niet alleen op professioneel gebied, maar ook in haar privé-leven. Het leven gaat door, dit soort dingen zijn er deel van. We eindigden als goede vrienden", citeert The Sun Neymar.



Braziliaanse media melden dat Bruna het uit zou hebben gemaakt nadat Neymar haar ten huwelijk vroeg. De actrice zou zichzelf nog niet rijp vinden voor het trouwen, en besloot daarom een punt achter de relatie te zetten..





🆕 | According to the Brazilian magazine Capricho, friends of Neymar and Bruna Marquezine believe in a return of the couple. pic.twitter.com/X6wwrAGwuB — fcb family (@fcbfamilia) 24 juni 2017

BREAKING: Neymar proposed to Bruna Marquezine recently. She rejected the proposal and broke up, according to Brazilian media outlet UOL. pic.twitter.com/QXPeiqnni7 — Neymar Stuff (@NeymarStuff) 24 juni 2017