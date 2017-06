Uitgaande transfer bij Ajax?: "Mag praten"

Peter Leeuwenburgh gaat in de zomerse transferperiode mogelijk weg bij Ajax. De talentvolle doelman heeft in de hoofdmacht van de Amsterdammers nooit echt een kans gekregen en inmiddels heeft hij te horen gekregen dat hij uit mag kijken naar een nieuwe werkgever.



De goalie sprak met Ajax1. "Ik hoef niet weg bij Ajax. Het is wel zo dat ik met een andere club mag praten als er interesse is. Dit moet dan wel een club zijn waar ik zelf graag wil spelen", zo vertelde de doelman.



Alles wijst er dus eigenlijk wel op dat Leeuwenburgh binnenkort vertrekt bij Ajax. De doelman heeft daar nog een contract tot de zomer van 2018. Sinds 2004 speelt de talentvolle doelverdediger in de jeugdopleiding van de club uit Amsterdam.