'Zivkovic sluit akkoord en staat voor transfer'

Spits Richairo Zivkovic werd in het afgelopen seizoen uitgeleend door Ajax aan FC Utrecht. Dat bleek echter geen onverdeeld succes en de aanvaller moest vooral in de tweede seizoenshelft regelmatig op de bank plaatsnemen in de Galgenwaard. Nu is hij akkoord gegaan met een transfervoorstel.



Het Belgische medium Het Laatste Nieuws weet dat Zivkovic akkoord gegaan is met de transfervoorwaarden van KV Oostende. Deze ploeg uit de Jupiler Pro League dient alleen nog wel een dealtje te sluiten met de werkgever van de snelle centrumspits, Ajax. Daar is men nu over in onderhandeling en naar verluidt verlopen de gesprekken voorspoedig. Het gaat dus om een definitieve transfer en geen nieuwe uitleenbeurt.



Zivkovic maakte als supertalent snel stappen bij FC Groningen in de toenmalige Euroborg. Vervolgens verdiende hij een transfer naar Ajax, dat ongeveer 1,9 miljoen euro voor hem betaalde. In Amsterdam ging het echter van meet af aan al mis: Zivkovic verdween al snel naar Jong Ajax en kwam een aantal keer te laat op De Toekomst. Nu lijkt hij zijn heil in België te gaan zoeken.