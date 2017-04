'Ajax hoopt FC Twente te snel af te zijn met meerjarig contract'

FC Twente heeft de talentvolle keeper Jeffrey de Lange in het vizier, maar Ajax heeft daar inmiddels ook lucht van gekregen. De Amsterdammers willen hun talent daarom zo snel mogelijk een driejarig contract laten tekenen. Dat meldt Ajax Showtime vrijdagmiddag.



De negentienjarige goalie van Ajax A1 beschikt in Amsterdam over een aflopend contract en daar wil Twente gebruik van maken, maar dat zien Marc Overmars en consorten niet zitten.



De Lange traint dit seizoen regelmatig mee bij het eerste elftal van Peter Bosz, die verder de beschikking heeft over André Onana, Diederik Boer en Norbert Alblas. Getuige het contractvoorstel heeft Ajax plannen met hem voor de lange termijn. De Lange, tevens jeugdinternational van Oranje onder 19, hield dit seizoen bij de A1 elf wedstrijden op rij de nul.