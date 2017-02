'PSV wil kapers op afstand houden en biedt talent contract aan'

Met jonge, talentvolle spelers in de gelederen, is het zo nu en dan vrezen geblazen voor Nederlandse clubs. Zolang de spelers nog niet de juiste leeftijd hebben bereikt, mogen ze tenslotte niet gecontracteerd worden. Dat is ook het geval bij Sekou Sidibe van PSV.



De zeer talentvolle speler is met zijn vijftien jaar nog te jong om een verbintenis in Eindhoven te tekenen. Gezien de Belg op 5 mei echter de leeftijd van zestien jaar bereikt, mogen de Eindhovenaren op dat moment actie ondernemen.



Volgens het Eindhovens Dagblad is de club bereid om een driejarig contract neer te leggen voor de jongeling. Op die manier hopen de Eindhovenaren kapers uit bijvoorbeeld de Premier League op afstand te houden.