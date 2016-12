Zeer opvallende transfer voor voormalig PSV-target in de maak

De kans lijkt groot dat er in januari een Rode Duivel naar de Chinese competitie zal vertrekken. De manager van één Belgische speler ziet een overgang alvast zitten.



Steven Defour, die een aantal jaar terug in de belangstelling stond van PSV, staat open voor een transfer naar China. "Als een Chinese club hem een contract aanbiedt voor twee of drie jaar, gaan we dat zeker overwegen”, zegt Paul Stefani, die Defour al jaar en dag bijstaat, in Het Nieuwsblad.



"Steven zat de laatste weken op de bank en is toch ook al 28. Voor hij bij Burnley tekende, was hij trouwens al op weg naar Qatar. Dus waarom dan niet China? Drie jaar daar spelen en je moet nooit meer werken. Igor de Camargo kon in de zomer ook naar China, voor bijna zes miljoen per jaar. Iemand als Steven verdient er normaal gezien nog méér. Het is toch ook een schitterende ervaring? Er spelen al heel wat sterren, de belangstelling groeit. Je verdwijnt er echt niet uit de picture."