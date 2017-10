VIDEO: Euforische Viergever zingt anti-Feyenoord lied

Het is bekend dat de supporters van Feyenoord en Ajax een enorme rivaliteit onderhouden. De voetballers onderin hebben daar minder last van, maar na de 1-4 overwinning in De Kuip gingen ook de Amsterdammers verbaal los.



Bij terugkomst in de hoofdstad besloot de Ajax-selectie een feestje te bouwen in een café. Nick Viergever liet zich ondanks zijn ervaring gaan door 'het zijn maar kut-kakkerlakken' te zingen. De Oostenrijker Maximilian Wöber koos voor 'who the fuck is Feyenoord', waar Mattjijs de Ligt 'Amsterdam hooligans' scandeerde. Dat blijkt uit beelden die in handen zijn van Voetbalflitsen.



Het is niet de eerste keer dat een speler van Ajax het lied 'het zijn maar kut-kakkerlakken' zingt. Jan Vertongen deed dat in 2010 ook. Later bood de Belg hiervoor zijn excuses aan, maar hij werd toen wel geschorst door de KNVB. Het is onduidelijk of deze beelden ook Viergever in de problemen brengen.