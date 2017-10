FOTO'S: DAMN! Sylvie Meis uit de kleren voor nieuwe lingerielijn 04 Oktober 2017 20:00 © ProShots Sylvie Meis is natuurlijk al een behoorlijk tijdje niet meer samen met voetballer Rafael van der Vaart, maar haar Instagram-pagina houden we met alle liefde nog eens in de gaten.



Zo plaatste ze de afgelopen dagen enkele spannende kiekjes waarop ze haar nieuwe lingerielijn Sylvie Flirty Lingerie promoot. Deze brengt ze samen met Amazon Fashion EU uit. En dat ziet er héél fijn uit, hoor!



Enkele kiekjes van Sylvie:

🎀Two of my favourite styles of the #SylvieFlirtyLingerie Collection! @amazonfashioneu #preorder 🛍

29 Sep 2017 om 1:56 PDT

Anzeige ✨In the mood for midnight blue Lingerie #SylvieFlirtyLingerie 🛍 Pre Order now @amazonfashioneu #nighttime #lingerie #seductive @sylviedesigns @meis_enterprise @serenagoldenbaum

28 Sep 2017 om 10:17 PDT

Anzeige | Hello there💜 #flirtylicious @sylviedesigns #SylvieFlirtyLingerie @amazonfashioneu #soon

25 Sep 2017 om 9:23 PDT

Anzeige 🌸🌸Today I'll just wear my Lingerie 🌸🌸 #iwish 😜 #happysaturday lovelies !! #SylvieFlirtyLingerie @amazonfashioneu SOON🎉🎉 @sylviedesigns @meis_enterprise @serenagoldenbaum @floor_o_clock ❤

23 Sep 2017 om 4:39 PDT

Time to relax and do some online shopping🛍 #SylvieFlirtyLingerie #availablenow @amazonfashioneu @sylviedesigns

3 Okt 2017 om 1:08 PDT

🎀Take a look at my #SylvieFlirtyLingerie Viral 🎀💕 My lingerie Collection is now available @amazonfashioneu 🙌 🎶A big thank you to lovely @leony.official for your beautiful song "Surrender" which will be launched as your first single! So proud of you💕💕🌸 🛍Link to Order SylvieFlirtyLingerie in bio 🛍 @sylviedesigns

2 Okt 2017 om 10:34 PDT

