'Bosz meldt zich voor last-minute transfer bij Ajax'

Ajax speelt dit seizoen geen Europa League-voetbal en de transferwindow is nog een weekje open. Wellicht worden de Amsterdammers heel hard getroffen, want Kasper Dolberg is nog altijd heel populair, maar datzelfde geldt voor Hakim Ziyech. In Spanje weet men dat de Marokkaan Ousmane Dembélé op moet volgen.



De Franse vleugelspits wordt voor 150 miljoen euro overgenomen door FC Barcelona van het Borussia Dortmund van Peter Bosz. De Duitsers moeten te elfder ure op zoek naar een vervanger en wat dat betreft werd Ziyech eerder al aan de Bundesliga-club gelinkt, evenals Dolberg overigens bij een eventuele transfer van Pierre-Emerick Aubameyang.



Borussia zou zijn interesse voor Ziyech nu willen concretiseren, maar het medium El Mundo Deportivo rept van een mogelijke transfersom van ongeveer 20 miljoen euro, en dat lijkt toch wat te weinig om Ajax over de streep te trekken. Vermoedelijk moeten de Duitsers een stuk meer betalen, maar met 150 miljoen euro in de portemonnee is dat ook weer niet zo'n heel groot probleem. Ook Liverpool en AS Roma worden overigens nog altijd gelinkt aan Ziyech ...