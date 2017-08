'Van der Wiel kan transfer afronden na keuring'

Gregory van der Wiel staat voor de volgende stap in zijn loopbaan. De rechtsback staat op het punt om zijn transfer naar het Italiaanse Cagliari af te ronden, zo meldt transfergoeroe Gianluca Di Marzio.



Van der Wiel heeft een urenlange medische keuring doorstaan en zet op zeer korte termijn zijn handtekening onder het overeengekomen contract. Het is nog onduidelijk om hoeveel jaar het gaat. Duidelijk is dat de Amsterdammer bij Cagliari zijn loopbaan weer nieuw leven in wil blazen.



De rechtsback werd bij Fenerbahçe vooral gelinkt aan incidenten en kwam relatief weinig in actie. Eerder kwam de rechtsback uit voor Ajax (2007-2012) en Paris Saint-Germain (2012-2016).





