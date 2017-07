'Mourinho maakt transfer die Lukaku ongelooflijk gaat helpen'

De transfer van Romelu Lukaku doet heel wat tongen rollen in Engeland, België en de rest van de wereld. Een overstap naar Manchester United brengt ongetwijfeld een enorme druk met zich mee. Lukaku zal moeten doen waarvoor hij gehaald is, namelijk scoren. Mourinho's volgende transfer staat volledig in het teken van hem daarbij te helpen.



En de speler die de trainer van United op het oog heeft is geen onbekende van het Belgische voetbal. Ivan Perisic, voormalig Club Brugge speler, moet Lukaku van assists gaan voorzien in Manchester, zo meldt The Sun. De Inter-aanvaller zou dicht staan bij een overstap naar Man U.



Perisic is een flankaanvaller die meestal voor een voorzet kiest in plaats van naar binnen te snijden. Dat is volgens de Engelse media hetgeen Lukaku nodig heeft en hetgeen United voorlopig nog mist. David Beckham, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo en Andrei Kanchelskis zijn voorbeelden van zo'n United-speler.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.