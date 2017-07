PSV'er vindt afgeketste transfer 'niet heel erg'

Davy Pröpper stond nog niet zolang geleden in de belangstelling van Zenit Sint-Petersburg. De Russische club en PSV kwamen er echter niet uit, waardoor de deal afketste. Heel lang heeft de middenvelder echter niet rondgelopen met teleurstelling.



"Niet heel erg, omdat ik nooit echt de keus heb gehad. De clubs kwamen er namelijk niet uit. Het heeft ook geen invloed gehad op mijn spel. Ik heb er wel over nagedacht, dat zeker, maar het heeft mijn gedachten niet beheerst", gaf Pröpper te kennen in Voetbal International.



Een Russisch avontuur had hij wel zien zitten. "Ik denk dat het achterhaald is te zeggen dat de Russische competitie niets voorstelt. Die is wel degelijk erg goed en Zenit is een fantastische club. Maar ik heb de beslissing niet hoeven nemen."