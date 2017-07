Immers over transfer naar ADO: telefoon ontplofte

Middenvelder Lex Immers speelde in het verleden al voor ADO Den Haag, maar stond vervolgens onder contract bij Feyenoord, Cardiff City en het Belgische Club Brugge. Nu keert hij terug in het Kyocera Stadion en dat zorgt voor dolle blijdschap bij de fans van de Hagenaars.



Op woensdagavond speelde Immers een duel tegen de amateurs van Scheveningen. Hij heeft wel gezien dat hij mateloos populair is bij de aanhang van ADO, zo zegt hij op de clubwebsite. "Iedereen wil met je op de foto en even met je praten", vertelt Immers. "Dat hoort erbij en is ook leuk. Mijn telefoon ontplofte nadat bekend was geworden dat ik terugging naar ADO. Facebook, Instagram, WhatsApp, alles staat helemaal vol met positieve berichtjes. Daardoor krijg ik er extra veel zin in."



Tom Beugelsdijk zegt vervolgens over de terugkeer van Immers: "Lex is een fantastische gozer, die dezelfde humor heeft als ik. Ik ben superblij dat hij voor ADO heeft gekozen. Hij gaat heel belangrijk worden voor dit team. Lex brengt power, ervaring, duelkracht en heeft een geweldige mentaliteit."