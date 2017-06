'Sneijder geeft Yolanthe mogelijk haar zin met transfer'

De kleine middenvelder Wesley Sneijder haalde in het afgelopen seizoen een hoog niveau op het veld bij Galatasaray. Toch is het niet ondenkbaar dat de Turken hem zullen verkopen. Volgens de media in Turkije is Sneijder namelijk dicht bij een transfer naar de Major League Soccer-club Montreal Impact.



Er zou al intensief onderhandeld zijn door alle betrokken partijen en naar verluidt staat Sneijder open voor een transfer naar Canada. Aanvankelijk dacht men in Montreal dat de Nederlander door zijn hoge salaris onhaalbaar zou zijn, maar naar verluidt is daar verandering in gekomen naar aanleiding van de eerste gesprekken. De Oranje-international staat nog een jaar onder contract in Istanbul, dus Cim Bom zal hem in de zomer moeten verkopen om nog wat te verdienen.



Volgens media als ESPN vraagt Galatasaray ongeveer 6,5 miljoen euro voor Sneijder. Voor Montreal Impact is dit wat te veel geld, maar desondanks maakt men gestaag vorderingen. Ook LA Galaxy zou nog een mogelijkheid zijn voor Sneijder, die volgens de bovenstaande bron aast op een transfer naar Amerika. Dat heeft naar verluidt met zijn vrouw Yolanthe te maken, die zichzelf wel in Montreal of Los Angeles ziet wonen.