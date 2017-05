KNVB onder vuur na 'nee' voor Feyenoord-trainer: 'Schande!'

De KNVB heeft een strikte selectieprocedure bij het aannemen van potentiële trainers op de cursus in Zeist. Na onder meer oud-international John Heitinga en ook Danny Buijs, is nu Ulrich van Gobbel hierna de deur gewezen.



Hij mag niet aansluiten op de trainerscursus omdat hij op papier al als hoofdtrainer staat aangegeven bij Feyenoord. Dat schrijft De Telegraaf. Van Gobbel (46) is daar samen met Damiën Hertog fulltime actief bij Feyenoord -19.



Dit is een dagelijkse job. Van Gobbel, zelf oud-verdediger, is bovendien verdedigerstrainer bij de Feyenoord Academy.



Op Twitter is er maar weinig begrip voor de weigering door de KNVB:



Goed Nederlands voetbal staat bij gedreven en ervaring hebbende trainers en niet omdat je al een hoofdtrainer bent. @KNVB #knvb #ulli #feye — Marcia van Gobbel (@_Mom_Ma_) 19 mei 2017

van Gobbel wanhopig na ‘nee’ KNVB https://t.co/9TUsM02lsX via @telegraaf Voor de zoveelste keer slaat de KNVB de plank volledig mis,schande. — Peter (@Peter3137) 19 mei 2017

Ulrich van Gobbel is wanhopig na ‘nee’ van KNVB. Grove schande. Weer een miskleun ven de KNVB — Joost Smits (@Joost2307) 19 mei 2017