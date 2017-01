'Dit is waarom het misging bij PSV-transfer Beto'

Het Peruviaanse aanvalstalent Beto da Silva keert PSV al weer zijn rug toe en vertrekt naar het Braziliaanse Grêmio voor ongeveer 400.000 euro. Art Langeler weet wel waarom het misging met de spits in Eindhoven. Hij stelt dat het verwachtingspatroon bij een transfer naar PSV gewoonweg te hoog is.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt het hoofd opleidingen: "Het verwachtingspatroon is bij een stap naar PSV vaak hoog. Soms gaat het om spelers die in eigen land al zeer bekend zijn, dat is bijvoorbeeld ook bij Beto het geval. Hij is international in Peru, een land dat hoger staat op de wereldranglijst dan Nederland."



Langeler gaat verder: "Daar kunnen we van alles van vinden, maar zie zo'n speler en zijn omgeving dan maar eens rustig te houden op het moment dat hij niet bij het eerste elftal zit. In dit geval is het verhaal ook dat hij het op trainingen had moeten laten zien. Je krijgt niet alleen kansen op basis van het verleden." Er zijn echter ook een aantal succesverhalen. "Gáston Pereiro kwam uit Uruguay en het is hem wel snel gelukt om in het eerste elftal te komen en ook de Zweed Ramon Lundqvist heeft vanuit de opleiding de stap gezet."