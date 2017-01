'Memphis Depay ondertekent donderdag contract bij Olympique Lyon'

De transfer van Memphis Depay van Manchester United naar Olympique Lyon lijkt in kannen en kruiken. De president van de Franse grootmacht heeft aan L'Equipe laten weten dat de club en speler woensdagmiddag een principe-akkoord hebben bereikt.



"Tegen het eind van de middag heb ik een principe-akkoord bereikt met Manchester United. Wel moeten we nog een akkoord bereiken over de laatste details", vertelt president Jean Michel Aulas aan de krant.



De Oranje-international moet nog wel medische gekeurd worden en zou dan donderdag zijn nieuwe contract gaan ondertekenen. Tot nu toe werd aangenomen dat er zo'n 15 tot 20 miljoen euro met de transfer gemoeid zou zijn, maar volgens Aulas is het bedrag iets hoger uitgevallen.