'Thern kan transfer maken binnen Eredivisie'

De naam van sc Heerenveen-middenvelder Simon Thern is al een aantal keer gevallen in de diverse transferrubrieken. En nu weten we ook welke Eredivisie-club er precies interesse heeft in de Zweedse voetballer. Het medium FeanOnline meldt namelijk dat PEC Zwolle in de markt is voor de selectiespeler van de Friezen.



Eerder meldde Zwolle zich aan het front voor middenvelder Sander van de Streek van SC Cambuur, maar in Leeuwarden kreeg de ploeg van coach Ron Jans nul op het rekest. Nu zijn de Zwollenaren dan uitgekomen bij Thern en dat allemaal na een tip van oefenmeester Dwight Lodeweges. Zwolle wil de voetballer van Heerenveen vermoedelijk huren.



De 24-jarige Zweed staat ook op de shortlist van buitenlandse clubs, uit zijn vaderland bijvoorbeeld, maar zelf heeft hij al aangegeven dat hij liever actief blijft in Nederland. "Eerlijk gezegd blijf ik liever in Nederland. Niet dat ik voor mijn gevoel zou falen bij een terugkeer naar Zweden, maar mijn beste jaren als voetballer komen nog, als het goed is. Ik vind dat ik die niet in mijn thuisland moet doorbrengen."