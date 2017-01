'Ajax: sensationele transfer van vleugelspits'

Directeur spelerszaken Marc Overmars wil sowieso nog één vleugelspits naar Ajax halen en misschien wel twee, bij een eventueel vertrek van buitenspeler Anwar El Ghazi naar SS Lazio. Wat dat betreft worden de Amsterdammers nu gelinkt aan een sensationele transfer: de Mexicaan Hirving Lozano zou in beeld zijn.



Ajax wordt dus in verband gebracht met een speler van het Mexicaanse CF Pachuca en op het eerste oog klinkt dat zo sensationeel nog niet. We hebben hier echter van doen met een voetballer die al gelinkt werd aan clubs als Manchester United en Real Madrid en op de radar staat van elke Europese topclub. Lozano staat misschien wel bekend als het allergrootste talent van Mexico en is de populairste speler in Midden-Amerika.



Het is volstrekt onbekend wat Marc Overmars ongeveer overheeft voor de desbetreffende speler, maar voor minder dan twaalf miljoen euro mag hij vermoedelijk niet vertrekken bij zijn huidige werkgever. De 21-jarige Lozano heeft dit seizoen reeds vijftien duels gespeeld voor Pachuca en daarin scoorde hij zeven keer.