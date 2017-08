Keizer reageert op vermeende transfer Dolberg

De laatste dagen klinken geluiden over een enorme transfer van Kasper Dolberg naar AS Monaco steeds luider. De Deen zou voor tientallen miljoenen overstappen naar de topclub uit het Prinsendom. En ook Borussia Dortmund wordt in één adem met hem genoemd.



Maar coach Marcel Keizer rekent nog altijd op Dolberg, zo vertelt hij voorafgaand het Eredivisie-duel met VVV-Venlo van vanmiddag. "Bij Ajax is het nu zo dat de resultaten slecht zijn, dan staat de trainer onder druk, dat zal allemaal logisch zijn. Ik hoop dat de spelers blijven. Dat is het allerbelangrijkste voor Ajax", aldus Keizer voor de camera van NOS.



"De spelers moeten blijven. Volgens mij blijft Dolberg gewoon. Maar goed, dat heb ik vier weken geleden óók over Davinson Sánchez gezegd. Dat is het onbekende aan deze wereld", aldus Keizer tot slot.