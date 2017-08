'Geen terugkeer, maar opmerkelijke transfer voor Bryan Ruiz'

Bryan Ruiz zou zijn rentree in België kunnen maken. De Costa-Ricaanse international brak aldaar door bij AA Gent en groeide al snel uit tot één van de smaakmakers van de competitie.



Daarna was hij succesvol bij onder meer FC Twente en Fulham, waar een periode bij PSV minder goed verliep. De voorbije seizoenen speelde hij voor Sporting CP, maar daar komt hij niet meer voor in de plannen van coach Jorge Jesus en dus moet hij er vertrekken.



Bepaalde bronnen hadden het over overgang naar Club Brugge, op de sociale media hoopten supporters op een terugkeer naar Gent, maar dat lijkt allebei totaal niet aan de orde. Het Portugese ZeroZero meldt immers dat Standard een serieuze poging gaat wagen voor Ruiz. Zo zouden de Rouches eerstdaags met een concreet bod komen.



Update 19:12 uur

Bryan Ruiz gaat niet voor een terugkeer in België, maar voor een zéér lucratief contract in Saudi-Arabië. Volgens de voetbalbond in dat land heeft de Costa Ricaan namelijk bij Al-Ahli getekend. Al-Ahli is een absolute topclub in het Midden-Oosten.





عاجل - الرياضية :

إدارة #الأهلي اتفقت بصورة شبه نهائية مع الكوستاريكي #براين_ريوز، ليكمل عقد اللاعبين الأجانب الستة في صفوف الفريق. pic.twitter.com/lcS4vs2JPK — الكرة السعودية (@KSA_LEAGUE) 30 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.