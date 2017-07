Het begint er steeds meer naar uit te zien dat er deze transferperiode weer een gigantische transferrecord neergezet gaat worden. Neymar speelt daarin de hoofdrol. Paris Saint-Germain overweegt liefst 222 miljoen euro voor hem op tafel te leggen. Niet zo heel gek, meent Raiola.



"Het is geen transfersom, maar een schadevergoeding. Barcelona heeft 80 miljoen uitgegeven om Neymar in te lijven. Omdat ze zijn vader 45 miljoen hebben betaald, is er een boete van de fiscus van 80 miljoen bovenop gekomen. Dat is al 160 miljoen", vertelde Raiola aan Voetbal International.



"Tel daar een jaarsalaris van 20 miljoen bij en dan kom je al boven de 200 miljoen uit. Die kosten willen ze terugverdienen. Het is niet vreemd dat PSG dat wil uitgeven. Neymar is jong, Braziliaan en de absolute wereldster van de toekomst. Zo lang de tv-gelden, reclame-inkomsten en sponsordeals blijven stijgen, verdien je dat geld terug."