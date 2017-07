'Veel minder herrie' bij PSV na transfer

PSV zag deze zomer de geliefde middenvelder Andres Guardado vertrekken naar Real Betis Sevilla. In Eindhoven zal men hem gaan missen. Zo ook aanvaller Jurgen Locadia.



Al ziet hij ook wel een positieve kant aan het vertrek van de Mexicaan: "Er is minder herrie man", lacht Locadia in gesprek met Voetbal International. "Andres schreeuwde iedereen op het veld bij elkaar, als dat nodig was. Hij was heel bepalend, net als Hector Moreno met zijn spel", doelt hij op de naar AS Roma vertrokken mandekker.



"Zowel verdedigend als aanvallend was hij belangrijk." Wie wordt nu dan de nieuwe leider bij PSV? "Ik denk dat Luuk de Jong zich wel zal gaan roeren. Dat deed hij vorig seizoen ook al, maar dat zal nu wel nog meer gaan worden", aldus Locadia tot slot.